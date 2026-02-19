Zum jüngsten Stadtrundgang mit Bürgermeister Philipp Stark hat die Volksstimme diesmal nach Parchau eingeladen. Mit von der Partie waren natürlich Ortsbürgermeister Eric Kostinec und zahlreiche Parchauer. Und die hatten eine Menge Fragen.

Parchaus Ortsbürgermeister Eric Costines führte den Rundgang an, auf dem es natürlich auch zum Parchauer See ging.

Parchau. - Ortsteil Parchau - in den Schlagzeilen wegen Fischsterbens im Parchauer See und einer umstrittenen Photovoltaikanlage. Doch das beschreibt den Burger Ortsteil nicht vollständig. Aber wie sehen die Bewohner ihr Dorf, das nicht nur durch das jährliche Orchester des Landespolizeiorchesters für gute Nachrichten sorgt? Wo sehen sie Probleme?