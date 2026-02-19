weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ortsrundgang mit dem Bürgermeister: Sehnsucht nach dem Naherholungsgebiet in Parchau

Zum jüngsten Stadtrundgang mit Bürgermeister Philipp Stark hat die Volksstimme diesmal nach Parchau eingeladen. Mit von der Partie waren natürlich Ortsbürgermeister Eric Kostinec und zahlreiche Parchauer. Und die hatten eine Menge Fragen.

Von Thomas Pusch 19.02.2026, 07:02
Parchaus Ortsbürgermeister Eric Costines führte den Rundgang an, auf dem es natürlich auch zum Parchauer See ging. Foto: Arlette Krickau

Parchau. - Ortsteil Parchau - in den Schlagzeilen wegen Fischsterbens im Parchauer See und einer umstrittenen Photovoltaikanlage. Doch das beschreibt den Burger Ortsteil nicht vollständig. Aber wie sehen die Bewohner ihr Dorf, das nicht nur durch das jährliche Orchester des Landespolizeiorchesters für gute Nachrichten sorgt? Wo sehen sie Probleme?