Verbandsgemeinde passt Gebühren an: Nach acht Jahren hat die Verbandsgemeinde Flechtingen ihre Gebührensatzung für die Feuerwehr neu kalkuliert. Einsatzkräfte kosten künftig doppelt so viel, Fahrzeugkosten dagegen sinken.

Bei einem Feuerwehreinsatz in Haldensleben wurde eine Ölspur beseitigt.

Flechtingen - Wer als Bürger der Verbandsgemeinde Flechtingen zukünftig beispielsweise eine Ölspur, durch den eigenen Wagen verursacht, durch die Feuerwehr entfernen lassen muss, muss teilweise tiefer in die Tasche greifen. Für die Einsatzkräfte wird doppelt so viel von der Verbandsgemeinde verlangt. Wiederum sinken die Einsatzgebühren bei Gebrauch der Fahrzeuge.