Nach dem Aufstieg und dem Verlust von Leistungsträgern rechneten viele mit einem schweren Jahr für die Handballer aus Güsen. Doch der Güsener HC beweist Charakter, schlägt sogar den Tabellenführer und entwickelt sich zum echten Faktor in der Verbandsliga Nord.

Vom „Wagnis Aufstieg“ zur Erfolgsgeschichte: Wie die Güsener Handballer die Verbandsliga Nord erobern

Während Routinier Christian Haßbargen (hinten) das Geschehen mit der nötigen Ruhe im Blick behält, sucht Youngster Joshua Schwab mit seiner Dynamik den direkten Weg durch die Schönebecker Deckung.

Güsen. - Wenn man heute auf die aktuelle Tabelle der Verbandsliga Nord blickt, sieht man den Güsener Handball Club mit einer Bilanz von 17:13 Punkten auf einem beachtlichen siebten Platz im gesicherten Mittelfeld. „Diese Entwicklung ist besonders deshalb bemerkenswert, weil das „Wagnis Aufstieg“ vor der Saison intern durchaus kritisch hinterfragt wurde“, wie Lucas Beck, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim Güsener HC, berichtet.