Magdeburger Umweltpokitiker haben noch ein paar Wünsche an Intel

Der in den USA beheimatete Chipproduzent Intel möchte Fabriken an der Autobahn bei Ottersleben in Magdeburg ansiedeln.

Magdeburg - Der Eulenberg erlangt in Magdeburg Berühmtheit: Vor drei Jahren war dieser Name für das Gebiet am westlichen Rand von Ottersleben kaum geläufig - inzwischen hat das bislang unbebaute Gelände als Standort für die 17 Milliarden Euro schwere Investition des US-amerikanischen Chipproduzenten Intel in eine neue Fertigung in mehreren Fabriken weltweit die Runde gemacht. Nur der Name lässt es schon erahnen - auch Belange von Flora und Fauna sind betroffen. Immerhin handelt es sich bei den Eulen um eine in Deutschland streng geschützte Gruppe von Vögeln. Auch wenn Eulen in dem Gebiet längst nicht mehr in großer Zahl vorkommen - der Ausschuss für Umwelt und Energie nutzte sein letztes Treffen für eine umfangreiche Diskussion. Auf der Tagesordnung stand auch ein Änderungsantrag zum Bebauungsplan, der im schlimmsten Fall das ganze Verfahren zur Ansiedlung von Intel aufhalten könnte.