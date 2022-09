Magdeburger Uniklinik hat ein neues Bettenhaus

Der neue Bettencontainer, das Haus 60e, ist am Donnerstag (1. September 2022) auf dem Gelände der Uniklinik Magdeburg offiziell eingeweiht worden.

Magdeburg - Auf dem Gelände des Universitätsklinikums ist am Donnerstag (1. September 2022) das neue Bettenhaus, ein Bau aus 34 Containermodulen, offiziell eingeweiht worden. In das neue Bettenhaus, das Haus 60e, sind bereits das universitäre Lungenzentrum mit Thoraxchirurgie und Pneumologie sowie die Urologie eingezogen. Was es mit dem Bau auf sich hat.