Anliegen der Bürger Magdeburger Verkehr: Wo sich Anwohner einen grünen Pfeil wünschen

Zu Hauptverkehrszeiten können sich schnell lange Schlangen von Autos, Bussen oder Motorrädern an den Ampeln bilden. An einer zentralen Kreuzung in Magdeburg-Olvenstedt wünschen sich Anwohner deswegen einen grünen Abbiegepfeil. Welche Probleme die Stadt bei der Umsetzung sieht.