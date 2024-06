Die Magdeburger Wasserspiele und Brunnen laden bei sommerlichen Temperaturen zum Abkühlen ein. Doch die Wasserspiele an der Elbuferpromenade bleiben trocken.

Das Fahnenmonument ist ein Wahrzeichen der Elbuferpromenade in Magdeburg. Ergänzt wurde es nach der Wende durch das Wasserspiel. Damit die Wasserspiele, so wie hier im vergangenen Jahr, wieder sprudeln, werden noch Sponsoren gesucht.

Magdeburg/vs. - Ausgerechnet an den beliebten Wasserspielen mit Fontänen, Schöpfkelle und künstlichem Bachlauf rund um das Fahnenmonument am Petriförder herrscht mal wieder Dürre.

„In dieser Saison hat einzig das Fahnenmonument an der Elbuferpromenade noch keine Unterstützung gefunden. Es würde uns sehr freuen, wenn jemand den verspielten Reiz dieses Wasserspiels, welches den Ort besonders prägt, erkennt und uns beim Betrieb unterstützt“, wird Stefan Matz, Leiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Seit vielen Jahren fördern Privatpersonen und Unternehmen die Springbrunnen der Landeshauptstadt. Mit insgesamt rund 32.500 Euro tragen sie laut Stadtverwaltung in dieser Saison zur Finanzierung der Betriebskosten für die kommunalen Wasserspiele und Springbrunnenanlagen bei. Die übrigen Leistungen wie Instandhaltung und Wartung der Anlagen erbringt der Stadtgartenbetrieb. Die Springbrunnen, deren Betriebskosten ganz oder teilweise finanziert sind, werden in Betrieb genommen.

Neben dem Fahnenmonument wird darüber hinaus zur Mitunterstützung folgender Wasserspiele aufgerufen: Ernst-Reuter-Brunnen auf dem Ulrichplatz, Brunnen Nicolaiplatz, Kugelbrunnen und Bachlauf Marktbreite, Brunnen Herrenkrug, Rathausbrunnen, Fischbrunnen an der Elbuferpromenade in der Nähe des Petriförders, Fontäne Adolf-Mittag-See.

Interessierte finden weitere Informationen online unter www.magdeburg.de/SFM.

Seit Beginn der Brunnensaison sprudeln 32 Brunnen durch die Hilfe von insgesamt 72 Unterstützenden. Diese Zahl setzt sich unter anderem durch eine Sammelspende engagierter Personen aus dem Stadtteil Buckau zusammen. Oberbürgermeisterin Simone Borris, der Finanzbeigeordnete Thorsten Kroll und Stefan Matz, Leiter Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe, haben sich bei den zahlreichen Unterstützenden der Magdeburger Springbrunnen und Wasserspiele jetzt bedankt. Bei einem persönlichen Treffen auf der Insel im Adolf-Mittag-See gab es viele gemeinsame Gespräche.

Die Springbrunnen im Magdeburger Stadtzentrum sprudeln zunächst täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Die Brunnen in den Stadtteilen werden von 11 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb sein. Der Ernst-Reuter-Brunnen sprudelt von 10 Uhr bis 20 Uhr. In den Sommermonaten werden die Laufzeiten den Lichtverhältnissen angepasst.