Magdeburger Weihnachtsbaum erfolgreich auf dem Alten Markt angekommen

Am Morgen noch in Hopfengarten und jetzt direkt vor dem Rathaus in Magdeburg: Bis zur Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes muss die Weihnachtstanne nun noch festlich geschmückt werden.

Per Tieflader ist der Weihnachtsbaum am 10. November erfolgreich auf dem Alten Markt in Magdeburg eingetroffen.

Magdeburg - Einer der wichtigsten Akteure für den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Mittwoch (10. November) erfolgreich auf dem Alten Markt angekommen. Ein Kran hievte den rund 20 Meter hohen Weihnachtsbaum auf seinen angestammten Platz vor dem Rathaus. Per Tieflader war die Fichte zuvor schadlos quer durch die Stadt transportiert worden.

Mehr als 4.000 Lampen für den Baum

Die 36-Jahre alte Weihnachtstanne kommt in diesem Jahr aus dem Garten der Kinder- und Jugendärztin Dr. Veronika Weise aus Hopfengarten. Nach dem erfolgreichen Aufstellen der Fichte folgt nun das Schmücken. So soll der Baum bis zur Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes am 22. November noch mit mehr als 4.000 LED-Lampen bestückt werden.