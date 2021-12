Magdeburger Weihnachtsmarkt: Veranstalter ziehen Bilanz

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt endet am 29. Dezember 2021 um 21 Uhr.

Magdeburg (vs) -Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, um 21 Uhr endet der diesjährige Magdeburger Weihnachtsmarkt. Nach einer Pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr, musste der diesjährige Weihnachtsmarkt ebenso dem Coronavirus geschuldet unter bestimmten Vorgaben stattfinden. Die Weihnachtsmarkt GmbH und die Stadt Magdeburg haben nun eine Bilanz gezogen.

In einer Pressemitteilung sprechen Magdeburgs zuständiger Ordnungsbeigeordneter Holger Platz und der Chef der Weihnachtsmarkt Gmbh, Paul-Gerhard Stieger, von einem „der außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte der letzten 20 Jahre in der Landeshauptstadt“. Nach dem Totalausfall des Magdeburger Weihnachtsmarktes 2020 konnte der diesjährige Markt mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept umgesetzt werden, heißt es.

„Mitte November 2021 hätte mit Sicherheit niemand darauf gewettet, dass unser Weihnachtsmarkt bis zum 29. Dezember 2021 läuft. Durch die Flexibilität aller Marktteilnehmer und unserer Gäste konnten wir einen pandemiekonformen Weihnachtsmarkt durchführen“, wird Holger Platz in der Pressemitteilung zitiert. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt startete am 22. November. Am 24. November 2021 wurde nach geänderter Rechtslage auf ein 2G-Modell umgestellt. Gäste mussten ihren Geimpft- oder Genesenenstatus nachweisen. Anschließend wurde ein Armbändchen ausgegeben, um den Status einfach kontrollieren zu können.

Etwa ein Drittel weniger Besucher als in 2019

„Das System wurde gut angenommen und hat die weitere Durchführung des Marktes ermöglicht und wurde auch von den Gewerbetreibenden in der Innenstadt übernommen. Das hat sehr gut funktioniert und wieder mal gezeigt, dass Innenstadthandel und Weihnachtsmarkt zusammengehören“, so Holger Platz in der Mitteilung.

Durch die pandemische Gesamtsituation sind auch die Frequenzen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zurückgegangen. Weihnachtsmarkt-Geschäftsführer Paul-Gerhard Stieger: „Insgesamt lag die Besucherfrequenz 2021 etwa 36 Prozent unter den Zahlen von 2019. Allerdings hatten wir im Jahr 2019 durch die neu eröffnete Lichterwelt auch ein Rekordjahr.“ Wurde im Jahr 2019 eine tägliche Besucherfrequenz von 58.830 ermittelt, so lag sie in diesem Jahr bei 33.967. Im Jahr 2018 lag die tägliche Frequenz bei 53.309, im Jahr zuvor bei 50.486, heißt es in der Mitteilung.

Durch das 2G-Modell war der Besuch für einige Kundinnen und Kunden in diesem Jahr nicht möglich. Auch die fehlenden touristischen Busgruppen haben sich bemerkbar gemacht. Der Verzicht auf begehbare Hütten hat an den vielen Schlechtwettertagen ebenfalls zum Besucherrückgang beigetragen. Im ähnlichen Maß haben auch die Schausteller und Händler Umsatz verloren. Paul-Gerhard Stieger: „Alle eingeführten Regelungen sind uns nicht leichtgefallen. Durch eine umfassende Kommunikation über die Medien und sozialen Netzwerke konnten wir unsere Maßnahmen erklären. Mit großer Mehrheit überwiegen aber die positiven Stimmen, dass der Markt durchgeführt werden konnte.“

Einschränkungen bei der Lichterwelt zu Silvester und Neujahr

Die Magdeburger Lichterwelt war laut Platz und Stieger zum wiederholten Mal ein großer Erfolg. Die Lichtelemente leuchten noch bis zum 2. Februar 2022. Zwischen dem 30. Dezember 2021 und 2. Januar 2022 kann es an einzelnen Elementen zu Einschränkungen kommen. Die Lichtinstallationen am Domplatz sind nicht begehbar und einzelne Elemente im Stadtgebiet sind eingezäunt. Grund sind hier Schutzmaßnahmen für die Silvesternacht.

Nach dem Ende des Weihnachtsmarktes 2021 beginnen die Vorbereitungen für den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2022. Die Eröffnung ist für den 21. November 2022 geplant, heißt es.