Magdeburger Wohnhäuser in Nähe zum FCM und zum SCM

Ganz in der Nähe der Spielstätten von FCM und SCM will die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft Wohnhäuser bauen. Diesen Monat kann der Stadtrat endgültig grünes Licht geben.

Magdeburg - Womöglich hatten die Entscheider der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft in den vergangenen Jahren ein wenig die Freude an dem Vorhaben verloren. Es geht um eine Bebauung an der Berliner Chaussee bis zum Spielplatz hinter der Käseglocke und entlang dem Biederitzer Weg, ganz in der Nähe der Spielstätten von FCM und SCM. Immer wieder mussten - teils einander widersprechende - Hinweise eingearbeitet werden. Nun steht, nach einer Diskussion, die finale Entscheidung im Stadtrat an.