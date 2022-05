Dreharbeiten Magdeburgerin Roxana Hennig thematisiert Demenz in neuen Film

In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Die Magdeburger Filmemacherin Roxana Hennig hat einen Film gedreht, der zwei Töchter erkrankter Mütter in den Fokus rückt. Wie sie zu dem Thema kam und was sie aus den Dreharbeiten mitnimmt.