Reisende auf dem Hauptbahnhof Magdeburg können Hauptgebäude und Bahnsteige endlich über einen zweiten schmucken und barrierefreien Zugang erreichen. Ein Millionenprojekt wurde übergeben.

Kamen extra zur Eröffnung des Kölner Platzes: Hans Werner (l.) und Christiane Hoffmann (r.) mit ihren Freunden aus Bitterfeld, Renate und Volker Cottini (Mitte).

Magdeburg. - Der Kölner Platz zwischen den Bahnsteigen 5 und 6 des Hauptbahnhofs Magdeburg hatte in den vergangenen Jahren zwar schon viele Funktionen, einen Schönheitspreis aber verdiente er zu keiner Zeit. Als „Platz der Volkssolidarität“ war er zu DDR-Zeiten eine schmuddelig-rumpelige Parkfläche. Mit dem Bau des Straßentunnels unter den Bahnhofsbrücken wurde er vom Autoverkehr abgekoppelt und mutierte jahrelang zur Baustelle. Das hat sich nun geändert.