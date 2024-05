Joshua Maubach probiert in der Küche des Culinarias in Magdeburg regelmäßig neue Gerichte, um sich auf seine Abschlussprüfung vorzubereiten.

Magdeburg - Gewürze, frische Zutaten und aufwenige Gerichte – das ist seine Welt: Joshua Maubach wohnt in Neue Neustadt und ist angehender Koch im Culinaria am Schleinufer. Hier macht er in der Ausbildung seine Leidenschaft zum Beruf.

Und das auch außerhalb der Restaurantküche mit Erfolg: Der 23-Jährige hat den zweiten Platz bei den diesjährigen Landesjugendmeisterschaften der gastgewerblichen Ausbildungsberufe in Sachsen-Anhalt gewonnen.

Dabei sei er gar kein Wettbewerbstyp. „Normalerweise ist mir der Druck zu groß und ich koche lieber für mich oder für Freunde und Familie“, sagt er.

Stresssituation Wettbewerb: Warum die Prüfung für den Magdeburger Auszubildenden eine praktische Übung war

Dennoch sei es eine tolle Möglichkeit gewesen, für die baldige Abschlussprüfung im Juli zu lernen. Die Bedingungen würden sich nämlich sehr ähneln, erklärt Joshua Maubach: „Bei beiden muss ich unter Zeitdruck ein Menü kreieren.“

Beim Wettbewerb hatte er sechs Stunden Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü für mehrere Personen zu kochen. Dabei durfte er nur selbst ausgewählte Zutaten einer festgesetzten Liste benutzen.

Ähnlich würde auch seine Abschlussprüfung ablaufen. Der Unterschied sei jedoch, dass ihm lediglich vier Stunden Zeit bleiben werden und ihm ein Prüfer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg dabei dauerhaft über die Schulter schauen wird.

Sollte der Auszubildende mit seinem Menü überzeugen, erhält er seinen Gesellenbrief und ist ausgebildeter Koch.

Leidenschaft für das Kochen erst spät entdeckt

Dabei sei das Kochen noch gar nicht so lange seine Leidenschaft, berichtet Joshua Maubach. „Ich habe erst spät mit dem Kochen angefangen. Mein Papa kocht oft, da habe ich ihm in der Schulzeit gerne über die Schulter geschaut und ein bisschen geholfen. Irgendwann hatte ich richtig Spaß dran und seitdem koche ich bei uns zu Hause – manchmal noch mit Papa zusammen.“

Nach seinem Abitur 2019 wollte er aufgrund von Corona erst einmal nicht studieren. Stattdessen entschied er, zwei Jahre später, die dreijährige Ausbildung zum Koch im Culinaria am Schleinufer anzufangen. Das bereue er bis heute nicht, versichert der Jungkoch.

Magdeburger Koch-Azubi nennt sein Lieblingsgericht

Am liebsten koche er herzhafte Gerichte, vor allem Pasta: „Das geht schnell, ist simpel, lecker und man kann trotzdem immer wieder was Neues erschaffen.“ Er koche auch gerne sogenannte „kalte Küche“, also Vorspeisen und Desserts.

Backwaren seien hingegen nicht so seine Welt. Die sind zwar auch Teil seiner Ausbildung gewesen, „doch da habe ich mich nicht so wohl gefühlt“, gesteht er.

Obwohl die Prüfung vor der Tür steht und Joshua Maubach danach noch etwas im Culinaria arbeiten will, ist der Magdeburger mit den Gedanken schon raus aus Deutschland.

Pläne für die Zukunft: Kulinarische Weltreise

Nach seinem Abschluss will der 23-Jährige am liebsten nach Neuseeland, um dort für ein Jahr zu arbeiten, erzählt er. „Zum einen interessiert mich das Land und auch kulinarisch wird es eine ganz neue Erfahrung sein, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich bin offen für Neues“, schwärmt er.

Feste Pläne dafür hat er zwar noch nicht, er sucht jedoch momentan eine Organisation, über die er finanzielle Unterstützung bei der Reise erhält.

Wie es danach weitergeht, wisse er noch nicht. Weitere Reisen ins Ausland schließt der werdende Koch aber nicht aus. „Vielleicht reise ich danach nach Südostasien. Dort leben Verwandte von mir und die asiatische Küche will ich auch unbedingt kennenlernen.“

Sein großes Ziel ist es, so viel Kulinarisches wie möglich in den verschiedensten Ländern der Welt zu entdecken und zu lernen.