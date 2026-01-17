Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg öffnet seine Türen. Die Mitglieder wollen ihre Arbeit Interessierten vorstellen.

Magdeburgs einziger Gnadenhof für Katzen & Co. stellt sich vor

Mitglieder des Vereins Gnadenhof Katzeninsel Magdeburg kurz nach der Neugründung des Vereins 2024 (von links): Michael Schneider, Petra Trummer, Ines Berger, Angela Steiniger und Nicole Schneider. Es fehlt Vorstandsmitglied Elona Goldhagen.

Magdeburg. - Der Gnadenhof „Katzeninsel“ unternimmt einen neuen Versuch, sich und seine Arbeit vorzustellen. Am 24. Januar will die rein ehrenamtlich getragene Einrichtung für Tiere, deren Halter unverschuldet nicht mehr die Betreuung übernehmen können, einen Tag der offenen Tür veranstalten.