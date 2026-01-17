Liebevolle Pflege für alte und todkranke Tiere Magdeburgs einziger Gnadenhof für Katzen & Co. stellt sich vor
Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg öffnet seine Türen. Die Mitglieder wollen ihre Arbeit Interessierten vorstellen.
Magdeburg. - Der Gnadenhof „Katzeninsel“ unternimmt einen neuen Versuch, sich und seine Arbeit vorzustellen. Am 24. Januar will die rein ehrenamtlich getragene Einrichtung für Tiere, deren Halter unverschuldet nicht mehr die Betreuung übernehmen können, einen Tag der offenen Tür veranstalten.