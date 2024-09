Magdeburg - An der Grundschule „Am Vogelgesang“ gibt es Magdeburgs erste Junior-Ranger-AG. Diese besondere Arbeitsgemeinschaft wird von Axel Zehle, dem langjährigen und einzigen Ranger in der Umgebung, geleitet. Er vermittelt den jungen Naturentdeckern wichtige Einblicke in die heimische Natur und zeigt, warum es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, die Natur zu verstehen und zu schützen.

In einer Zeit, in der viele Kinder immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen, ist es entscheidend, dass sie lernen, was sie direkt vor ihrer Haustür erwartet, so lautet die Motivation des Rangers.

Teilnehmer sollen Natur hautnah erleben können

Die Junior-Ranger-AG ermöglicht es ihnen, die Natur hautnah zu erleben. In der AG lernen die Kinder nicht nur Pflanzen zu bestimmen und Insekten zu beobachten. Sie entdecken auch, wie wichtig das Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren für ein funktionierendes Ökosystem ist.

So berichtet die achtjährige Lisa begeistert: „Ich habe gelernt, dass Biber vom Aussterben bedroht sind und wie man Feuerwanzen erkennt.“ Jeder Junior-Ranger hat so seinen eigenen Lieblingsmoment – vom Kennenlernen des Schneckenkönigs zur Untersuchung von Spinnen.

Kinder für Schutz und Erhalt der Natur sensibilisieren

Durch das direkte Erleben der Natur werden die Kinder für deren Schutz und Erhalt sensibilisiert, erzählt Axel Zehle. Doch die AG ist mehr als ein Nachmittagsprogramm: Sie leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Kinder schon in jungen Jahren eine Beziehung zur Natur aufbauen, berichtet der AG-Leiter. Die Freude am Entdecken soll sie dazu motivieren, die Umwelt besser kennenzulernen und zu schützen.

Die Junior-Ranger-AG ist ein Bestandteil der Initiative „Nationale Naturlandschaften“, die vom gleichnamigen Dachverband und dem Verband Deutscher Naturparke getragen wird. Die beiden gemeinnützigen Vereine vertreten gemeinsam die Interessen der Nationalen Naturlandschaften als deren Dachverbände in Politik und Gesellschaft.

Herausforderungen bleiben: Zu wenige Ranger in Magdeburg

Eine Schwierigkeit bei den Junior-Rangern in Magdeburg bleibt die personelle Besetzung: Wenn Axel Zehle ausfällt, muss die AG pausieren, da er der einzige Betreuer ist. „Mehr Unterstützung wäre großartig“, sagt Zehle. Mit zusätzlichen Rangern könnte die AG auch an anderen Grundschulen angeboten werden, um noch mehr Kindern die Möglichkeit zu geben, die Natur zu erleben und ihre Bedeutung zu verstehen.