Im Stadtpark Magdeburg entsteht ein ungewöhnliches Weihnachtsformat: Statt Buden und Fahrgeschäften gibt es Essen und Trinken nach dem All-you-can-eat-Prinzip – mit Ticket und festlicher Stimmung.

„Schlemmen und Glühen“ heißt das neue All-inclusive-Weihnachtskonzept, das das Restaurant Le Frog ab November 2025 im Magdeburger Stadtpark umsetzt. Auf der Seeterrasse mit dabei: Maurice Köhn (hinten links, Restaurantleiter), Tim Liesegang (hinten rechts, Geschäftsführer) und Frank Leschner (vorn), Objektleiter der Seeterrasse.

Magdeburg. - Glühwein, Grünkohl und gebrannte Mandeln – und das so viel man möchte: Ab der Weihnachtszeit 2025 bringt das Restaurant „Le Frog“ mit „Schlemmen und Glühen - All inclusive Weihnachtsmarkt“ ein neues kulinarisches Event in den Magdeburger Stadtpark, das sich deutlich vom klassischen Weihnachtsmarkt unterscheidet.