weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Last Christmas nach dem All-you-can-eat-Prinzip: Magdeburgs erster Weihnachtsmarkt mit Eintritt

Last Christmas nach dem All-you-can-eat-Prinzip Magdeburgs erster Weihnachtsmarkt mit Eintritt

Im Stadtpark Magdeburg entsteht ein ungewöhnliches Weihnachtsformat: Statt Buden und Fahrgeschäften gibt es Essen und Trinken nach dem All-you-can-eat-Prinzip – mit Ticket und festlicher Stimmung.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 21.08.2025, 06:11
„Schlemmen und Glühen“ heißt das neue All-inclusive-Weihnachtskonzept, das das Restaurant Le Frog ab November 2025 im Magdeburger Stadtpark umsetzt. Auf der Seeterrasse mit dabei: Maurice Köhn (hinten links, Restaurantleiter), Tim Liesegang (hinten rechts, Geschäftsführer) und Frank Leschner (vorn), Objektleiter der Seeterrasse.
„Schlemmen und Glühen“ heißt das neue All-inclusive-Weihnachtskonzept, das das Restaurant Le Frog ab November 2025 im Magdeburger Stadtpark umsetzt. Auf der Seeterrasse mit dabei: Maurice Köhn (hinten links, Restaurantleiter), Tim Liesegang (hinten rechts, Geschäftsführer) und Frank Leschner (vorn), Objektleiter der Seeterrasse. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Glühwein, Grünkohl und gebrannte Mandeln – und das so viel man möchte: Ab der Weihnachtszeit 2025 bringt das Restaurant „Le Frog“ mit „Schlemmen und Glühen - All inclusive Weihnachtsmarkt“ ein neues kulinarisches Event in den Magdeburger Stadtpark, das sich deutlich vom klassischen Weihnachtsmarkt unterscheidet.