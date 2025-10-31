Die Weihnachtszeit ist in Sicht - und mit ihr beginnt die Suche nach passenden Kalendern. Jetzt gibt es ein Angebot, bei dem man Magdeburg Türchen für Türchen entdecken kann.

Magdeburg - Wie wär's mit einem vorweihnachtlichen Spaziergang durch Magdeburg? Wer Interesse hat, kann dafür den neuen Kalender nutzen, den es ab 1. November im Medienpunkt der Volksstimme in der Goldschmiedebrücke 17 direkt neben dem Allee-Center zu kaufen gibt.

Vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend öffnet sich jeden Tag ein Türchen zu einem fein gezeichneten kulturellen, architektonischen oder historischen Detail der Magdeburger Stadtgeschichte.Pünktlich dazu erscheint jeweils ein Text auf der entsprechenden Adventskalender-Website. Informativ, spannend, oft ganz erstaunlich erzählt er etwas, das sich nicht in jedem Stadtführer findet. Eine verblüffende Brautwahl, ein rettender Mantel, ein stachliges Gewächs und viele andere Besonderheiten der Stadt enthüllen hier ihr Geheimnis.

Der Kalender hat eine Größe von 11,5 x 33 Zentimetern auf Postkartenformat gefaltet zum Aufstellenmit dunkelrotem Kuvert und wurde in Deutschland hergestellt. Ihn gibt es für 7,90 Euro inklusive einer Biberpostbriefmarke mit einem weihnachtlichen Motiv. Der Kalender eignet sich auch zum Verschicken.