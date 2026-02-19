Schüler der Grundschule Stadtfeld beschäftigen sich in diesen Tagen mit Medien besonders. Beim Projekt Medienklasse der Volksstimme werden sie auch zu Reportern.

Magdeburg - rs/ulü

Medienkompetenz stärken, Lesefreude wecken, journalistisches Arbeiten hautnah erleben - das und noch viel mehr steckt im Projekt „Medienklasse“ der Volksstimme. Das Angebot richtet sich an alle Schulklassen jeder Schulform und unterstützt Lehrkräfte mit vielfältigen Materialien, sodass Medien einfach und bedarfsgerecht in den Unterricht integriert werden können.

Das Logo zum Projekt Medienklasse. Quelle: Volksstimme

Die Lehrkraft entscheidet, welche Materialien am besten zu ihrer Klasse passen. Neben mehr Medienkompetenz profitieren die Schülerinnen und Schüler von besserer Lesefähigkeit, erweitertem Allgemeinwissen – und jeder Menge Spaß.

Auch interessant: Social-Mediaverbot in der Schule?

Auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c der Grundschule Stadtfeld beteiligen sich die kommenden zwei Wochen an diesem Projekt. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Hillmann machen sie sich fit für das Lesen und Verstehen der Tageszeitung Volksstimme. Die Kinder bekommen kleine Aufgaben, nach denen sie die Zeitung sichten und können auch kleinere Artikel selber verfassen.

Lesen Sie auch: Auch dafür wurde die Grundschule Stadtfeld ausgezeichnet

Mit besonders guten Arbeiten soll sogar eine kleine Collage über Sachsen-Anhalt zum Abschluss der Aktion Medienklasse erstellt werden. Die gezeigten Leistungen fließen in den Deutsch- und Sachkundeunterricht mit ein.