Wohnen an der Elbe Magdeburgs Kleiner Stadtmarsch: Urbanes Gebiet statt reiner Wohnzone
Magdeburg Unternehmen planen am Kleinen Stadtmarsch ein neues Quartier – lebendig, grün und vielfältig. Dazu soll es nun eine kleine, aber feine Änderung geben.
14.11.2025, 06:10
Magdeburg. - Ein Kleiner Stadtmarsch – aber ein großer Schritt für Magdeburg? Das Großprojekt, mit dem unter dem Titel „Grüner Stadtmarsch“ auf einer Brache an der Elbe ein neues Quartier entstehen soll und für das jüngst die Pläne überarbeitet wurden, steht vor einer nächsten Entscheidung. So denn der Stadtrat seine Zustimmung gibt, wird das Vorhaben mit zahlreichen neuen Wohnungen mit einer kleinen, aber feinen Änderung qualifiziert.