Magdeburg Unternehmen planen am Kleinen Stadtmarsch ein neues Quartier – lebendig, grün und vielfältig. Dazu soll es nun eine kleine, aber feine Änderung geben.

Von Martin Rieß 14.11.2025, 06:10
Blick über das Areal an der Schleusenstraße mit dem Magdeburger Dom auf der anderen Seite der Elbe. Die aktuellen Absperrungen gehören zu einer Baustelle der SWM. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Ein Kleiner Stadtmarsch – aber ein großer Schritt für Magdeburg? Das Großprojekt, mit dem unter dem Titel „Grüner Stadtmarsch“ auf einer Brache an der Elbe ein neues Quartier entstehen soll und für das jüngst die Pläne überarbeitet wurden, steht vor einer nächsten Entscheidung. So denn der Stadtrat seine Zustimmung gibt, wird das Vorhaben mit zahlreichen neuen Wohnungen mit einer kleinen, aber feinen Änderung qualifiziert.