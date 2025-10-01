weather wolkig
  4. Provisorium über der Schrote in Stadtfeld-Ost: Magdeburgs kleinste Behelfsbrücke: Darf man drauf oder nicht?

Mit Behelfsbrücken kennt sich Magdeburg mittlerweile aus. Das kleinste Provisorium der Stadt steht derzeit in Stadtfeld-Ost. Aber darf es schon genutzt werden?

Von Ivar Lüthe 01.10.2025, 06:30
Magdeburgs kleinste Behelfsbrücke steht in den Goetheanlagen in Stadtfeld-Ost und überspannt die Schrote.
Magdeburg. - In den Goetheanlagen in Stadtfeld-Ost steht aktuell die kleinste Behelfsbrücke Magdeburgs. Sie überspannt die Schrote und ist als Alternative für die abrissreife Schrotebrücke in der Liebermannstraße gedacht.