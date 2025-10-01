Mit Behelfsbrücken kennt sich Magdeburg mittlerweile aus. Das kleinste Provisorium der Stadt steht derzeit in Stadtfeld-Ost. Aber darf es schon genutzt werden?

Magdeburgs kleinste Behelfsbrücke: Darf man drauf oder nicht?

Provisorium über der Schrote in Stadtfeld-Ost

Magdeburgs kleinste Behelfsbrücke steht in den Goetheanlagen in Stadtfeld-Ost und überspannt die Schrote.

Magdeburg. - In den Goetheanlagen in Stadtfeld-Ost steht aktuell die kleinste Behelfsbrücke Magdeburgs. Sie überspannt die Schrote und ist als Alternative für die abrissreife Schrotebrücke in der Liebermannstraße gedacht.