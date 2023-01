Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris: „Habe noch keinen Tag bereut“

Magdeburg - Doppelte Premiere bei der Ehrung der Magdeburger des Jahres 2022 am 10. Januar 2023: Zum ersten Mal fand die Veranstaltung in diesem Jahr im Alten Theater an der Tessenowstraße statt. Und zum ersten Mal nahm Simone Borris für einen Programmpunkt auf der Bühne Platz. Mit ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin folgte sie damit der Tradition, nach der in den Jahren zuvor der mittlerweile in den Ruhestand verabschiedete Lutz Trümper Fragen des Moderatoren-Duos beantwortete.

