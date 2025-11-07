weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Magdeburg treibt die Stadtentwicklung voran: Auf dem brachliegenden Areal „Aldi-Park“ in Buckau zwischen Budenbergstraße und Klosterbergestraße soll ein Wohnviertel mit Supermarkt, Häusern und neuer Straße entstehen.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 07.11.2025, 19:01
Die Brachfläche zwischen Klosterbergestraße und Budenbergstraße in Magdeburg-Buckau, im Volksmund "Aldi-Park" genannt, soll bebaut werden.
Die Brachfläche zwischen Klosterbergestraße und Budenbergstraße in Magdeburg-Buckau, im Volksmund "Aldi-Park" genannt, soll bebaut werden. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Magdeburg plant – Buckau wächst weiter: Das Areal zwischen Budenbergstraße und Klosterbergestraße – von vielen schlicht „Aldi-Park“ genannt – soll sich vom Brachland zum belebten Wohnquartier wandeln. Geplant sind mehrgeschossige Häuser, ein neuer Discounter und eine Straße, die das Quartier künftig durchzieht.