So steht es um die Rückkehr des Supermarkts Magdeburgs Pläne für Buckau: „Aldi-Park“ wird Wohnquartier mit neuer Straße
Magdeburg treibt die Stadtentwicklung voran: Auf dem brachliegenden Areal „Aldi-Park“ in Buckau zwischen Budenbergstraße und Klosterbergestraße soll ein Wohnviertel mit Supermarkt, Häusern und neuer Straße entstehen.
Aktualisiert: 07.11.2025, 19:01
Magdeburg. - Magdeburg plant – Buckau wächst weiter: Das Areal zwischen Budenbergstraße und Klosterbergestraße – von vielen schlicht „Aldi-Park“ genannt – soll sich vom Brachland zum belebten Wohnquartier wandeln. Geplant sind mehrgeschossige Häuser, ein neuer Discounter und eine Straße, die das Quartier künftig durchzieht.