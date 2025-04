In Magdeburg gibt es eine neue Schokoladenmanufaktur. Neben Pralinen aller Art werden dort auch kleine Kuchen und eigenes Eis für den Außer-Haus-Verkauf hergestellt.

Jan Klüver und Leona Ostendorf betreiben die kleine Schokoladenmanufaktur in Magdeburg.

Magdeburg - Der alte Ofen des früheren Bäckers ist noch zu sehen. Doch davor fließt inzwischen geschmolzene Schokolade in einem immerwährenden Strom der Temperiermaschinen. Die Manufaktur Daja Chocolate ist vor einigen Wochen in die frühere Backstube in einem Magdeburger Hinterhaus gezogen und produziert dort seitdem allerlei süße Dinge.