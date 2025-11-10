Ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes sorgt für Alarm: Nur wenige Tage vor der Eröffnung steht Magdeburgs Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Der Stadtrat berät am Montag, 10. November, ab 16.30 Uhr hinter geschlossenen Türen.

Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Dennoch droht noch die kurzfristige Absage.

Magdeburg. - Magdeburgs größter Publikumsmagnet wankt: Der Weihnachtsmarkt, der in zehn Tagen eröffnen soll, könnte kurzfristig abgesagt werden. Grund ist ein Schreiben des Landesverwaltungsamtes, das am Freitag, 7. November, bei der Stadt einging. Nach Volksstimme-Informationen enthält es drastische Sicherheitsauflagen, die kaum zu erfüllen sind.