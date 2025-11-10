Liveticker
Prozessauftakt am Landgericht Anklage: Einbrecher vergewaltigt stundenlang gehbehinderte Frau in Stendal
Am Landgericht in Stendal wird ein schweres Verbrechen verhandelt. Eine Stendalerin sei laut Anklage Opfer eines wandernden Straftäters geworden.
10.11.2025, 15:25
Stendal. - Ein besonders schweres Verbrechen wird am Landgericht Stendal vor der Großen Strafkammer 1 verhandelt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Ende Februar in eine Stendaler Wohnung eingebrochen zu sein, um Dinge zu stehlen. Anschließend habe er die Bewohnerin über Stunden in seiner Gewalt gehabt und sie mehrfach vergewaltigt.