Am Landgericht in Stendal wird ein schweres Verbrechen verhandelt. Eine Stendalerin sei laut Anklage Opfer eines wandernden Straftäters geworden.

Der 24-jährige Angeklagte wird zum Prozessauftakt am Landgericht Stendal mit Handfesseln in den Saal geführt, rechts sein Verteidiger.

Stendal. - Ein besonders schweres Verbrechen wird am Landgericht Stendal vor der Großen Strafkammer 1 verhandelt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Ende Februar in eine Stendaler Wohnung eingebrochen zu sein, um Dinge zu stehlen. Anschließend habe er die Bewohnerin über Stunden in seiner Gewalt gehabt und sie mehrfach vergewaltigt.