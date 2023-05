Unter dem Titel „Bildnisse“ gibt die Magdeburger Galerie Himmelreich Einblicke in das Schaffen des Malers und Grafikers Uwe Pfeifer. Der Hallenser zeigt bis 2. Juni 2023 Arbeiten aus mehreren Jahrzehnten aus seinem eigenen Fundus.

Maler Uwe Pfeifer zeigt Porträts in Magdeburger Galerie Himmelreich

„Tobias Kinderwelt“ – das ausdrucksstarke Werk des Grafikers und Malers Uwe Pfeifer aus dem Jahr 1983 ist bis Juni in einer neuen Ausstellung in der Magdeburger Galerie Himmelreich zu sehen.

Magdeburg - Bereits vor knapp zehn Jahren war Pfeifer in der Magdeburger Galerie Himmelreich zu Gast. Im Dom der Elbestadt beteiligte er sich danach an einem Kunstprojekt. Er ist also hierzulande beileibe kein Unbekannter.