Bei der Haldensleber Suppenmeisterschaft haben drei Suppen die Jury überzeugt. Eine Köchin hat vom Publikum das größte Lob bekommen. Die Rezepte der drei Gewinner-Suppen hat die Volksstimme zusammen getragen.

Gekochte Eintöpfe: Das sind die Suppen-Rezepte der Gewinner

Die Haldensleber Suppenmeisterschaft findet im EHFA statt. Elf Suppen wurden von der Jury und dem Publikum probiert.

Haldensleben – An die Löffel, fertig, los! Mit dem Ruf hat die Stadt Haldensleben die leckerste Suppe der Region gesucht. Gekocht haben elf Hobbyköche. Überzeugen konnten die Französische Kartoffelsuppe, ein Kürbisgulasch, eine Petersilienwurzelsuppe und der Klassiker: eine Altmärkische Hochzeitssuppe. Das sind die Rezepte.