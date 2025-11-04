Die Sanierungsarbeiten am Haus Mechthild in Schönebeck sind seit Monaten abgeschlossen. Doch noch ist bei den Interessenten für die Zimmer Geduld gefragt.

Schönebeck. - „Mein Vater ist seit langen für ein Einzelzimmer im Haus Mechthild angemeldet. Dieses sollte im Februar 2025 bezugsfertig sein. Durch eine Verzögerung bei der Renovierung hieß es dann, der Bezug sollte ab 1. April erfolgen. Seitdem werden wir von Monat zu Monat mit der Aussage vertröstest, dass die Abnahme durch den Brandschutz noch nicht erfolgt ist“, meldet sich eine Leserin bei der Redaktion in Schönebeck.