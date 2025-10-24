Das Ringbrücken-Drama in Magdeburg ist noch lange nicht vorbei. Jetzt rückt die Überführung an der Wiener Straße in den Fokus – mit Folgen für Verkehr, Zeitplan und Stadtkasse.

Magdeburg. - Im Magdeburger Ringbrücken-Drama wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Nachdem bereits zwei marode Bauwerke gefallen sind und der Abriss des dritten im November ansteht, steht nun auch fest, wie es an der Wiener Straße weitergeht. Auch hier drängt die Zeit.