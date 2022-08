Maskenpflicht und Kontrolldruck in Bus und Bahn in Magdeburg

Magdeburg - Immer wieder kommen Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs auf die Lokalredaktion der Magdeburger Volksstimme zu, die einen mangelnden Kontrolldruck beklagen – sowohl bei Masken als auch bei Fahrscheinen. Eine Leserin merkte so an, dass sie früher auch drei mal am Tag, jetzt alle drei Monate kontrolliert wird. Daher die Frage an die Magdeburger Verkehrsbetriebe: Wie viele Kontrollen gab es im gleichen Zeitraum 2019 im Vergleich zu jetzt?