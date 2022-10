Mehr Feste und Märkte in Stadtfeld: Stromanschluss für den Schellheimerplatz

Der Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld verfügt über zwei neue Stromanschlüsse. Vereine und Organisationen können diese nutzen, um Veranstaltungen wie Märkte und Feste durchzuführen.

Der neue Stromverteiler am Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Zu sehen sind sie schon länger am Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld, die beiden neuen Stromanschlüsse. An der großen Wiese auf der Ostseite stehen sie beiderseits und sollen die Durchführung von Veranstaltungen künftig vereinfachen. Ab sofort können sie auch tatsächlich dafür genutzt werden, wie der Verein Bürger für Stadtfeld informiert.