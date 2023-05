Magdeburg - Sichtbar auf der Haut ein Symbol tragen, das die Bereitschaft zur Organspende zeigt – das machen immer mehr Magdeburger. Das Organspende-Tattoo wurde im Februar auf der Braunschweiger Tattoo-Convention vorgestellt und wird seitdem von über 50 Studios in Deutschland gestochen. In Magdeburg bieten das drei Studios an. Seit die Volksstimme darüber berichtete, hat sich die Nachfrage vervielfacht – die Idee kommt an bei den Elbstädtern.

