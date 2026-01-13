Schneechaos und Glatteis beherrschten Magdeburg. Das Wetter machte sich auch in der Notaufnahme des Klinikums Magdeburg bemerkbar. Es gab mehr Verletzte.

Mehr Verletzte wegen Glatteis und Schnee: Bilanz aus der Notaufnahme

Im Klinikum Magdeburg gab es am Wochenende aufgrund des Schneechaos mehr Verletzte.

Magdeburg. - Einige Krankenhäuser, besonders im Norden Deutschlands, meldeten mehr Patienten durch die aktuelle Witterungslage. Auch in Magdeburg gab es Schnee-Chaos, Glatteis und Minusgrade. Nun werden die Temperaturen wieder milder. Wie liefen die verschneiten Tage für das Klinikum Magdeburg?