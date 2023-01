Mehrere Bäume an Allee in Magdeburg werden gefällt

Entlang der Sohlener Straße und der Ottersleber Chaussee in Magdeburg müssen insgesamt rund 30 Bäume gefällt werden. Darunter mächtige Eschen und alte Kirschbäume. Wie die Stadt das Vorgehen begründet.

Ein hohler Baumstumpf steht an der Sohlener Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Die Sohlener Straße verbindet Westerhüsen und Beyendorf-Sohlen. An ihrem Rand stehen junge und alte Bäume. Schon bald wird die Allee jedoch sichtbar an Substanz verlieren. Gut 20 Bäume müssen gefällt werden. Das kündigt der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg an.