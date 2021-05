Mehrere Gartenlauben brennen im Magdeburger Stadtgebiet

In Magdeburg brannten drei Gartenlauben. Während in einem Fall der Besitzer noch versuchte, das Feuer selbst zu löschen, ist beim zweiten Einsatzort Brandstiftung wahrscheinlich.

Laubenbrand in der Bahrendorfer Straße in Magdeburg-Sudenburg.

Magdeburg - Erneut hat es in der Gartensparte an der Magdeburger Stadtparkstraße gebrannt. Am Sonntagabend nach 18 Uhr gingen zahlreiche Notrufe in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein. Weithin sichtbar war die Rauchsäule. Vor Ort erwarteten den Löschzug der Feuerwache Nord gleich zwei Einsatzstellen. Zwei Lauben in einem Abstand von gut 30 Meter standen in Flammen.

Da der Versorgungspunkt gleich in der Nähe war, konnten die Löscharbeiten ohne Probleme durchgeführt und schnell zu Ende gebracht werden, wie der Einsatzleiter vor Ort erklärte. Angesichts der Umstände schloss er einen Funkenflug aus, so dass zu vermuten ist, dass die Feuer absichtlich gelegt wurden.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrmals in dem Bereich gebrannt, zuletzt war am 19. Mai ebenfalls in einer Laube ein Brand ausgebrochen.

Laubenbrand in der Stadtparkstraße im Magdeburger Stadtpark. Foto: Stefan Harter

Kurz vor dem Feuer im Stadtpark stand bereits eine Rauchwolke über Sudenburg. Dort war im Bereich der Bahrendorfer Straße auch eine Gartenlaube in Brand geraten. Der Besitzer hatte noch versucht, das Feuer mit dem Gartenschlauch selbst zu löschen. Als das nicht gelang, rief er sofort die Feuerwehr zu Hilfe, wie der Einsatzleiter berichtete.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben sowie ein Löschzug der Feuerwache Süd waren im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Das benachbarte Pflegeheim blieb unversehrt.