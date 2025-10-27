„Zeitlos“ - das sind sechs Musiker, die jede Party zum Kochen bringen. Sie alle gehen tagsüber ihren Berufen nach, woher also nehmen sie so viel Power?

„Zeitlos“ - eine Partyband wird 20 und feiert krachend auf Webers Hof

Farsleben. - Wer eine tolle Party ausrichten möchte, geht mit „Zeitlos“ auf Nummer sicher. Die Band aus Farsleben rockt Weinfeste, Oktoberfeste, Hochzeiten, Stadt- oder Schützenfeste. Keiner von ihnen ist Berufsmusiker, doch um erfolgreich zu sein, verbindet die sechs Musiker ein Geheimnis.