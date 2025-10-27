Band feiert am 15. November 2025 in Farsleben auf Webers Hof „Zeitlos“ - eine Partyband wird 20 und feiert krachend auf Webers Hof
„Zeitlos“ - das sind sechs Musiker, die jede Party zum Kochen bringen. Sie alle gehen tagsüber ihren Berufen nach, woher also nehmen sie so viel Power?
27.10.2025, 18:30
Farsleben. - Wer eine tolle Party ausrichten möchte, geht mit „Zeitlos“ auf Nummer sicher. Die Band aus Farsleben rockt Weinfeste, Oktoberfeste, Hochzeiten, Stadt- oder Schützenfeste. Keiner von ihnen ist Berufsmusiker, doch um erfolgreich zu sein, verbindet die sechs Musiker ein Geheimnis.