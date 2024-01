Mietspiegel kommt für Landeshauptstadt Wo Wohnungen in Magdeburg besonders teuer und wo die Mieten noch bezahlbar sind

Der qualifizierte Mietspiegel für Magdeburg ist erstellt. Der Stadtrat entscheidet am 18. Januar darüber. Ende Januar soll er in der Landeshauptstadt in Kraft treten und zwei Jahre gültig sein.