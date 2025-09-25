Die Sorgen sind groß: Gewalt, Vermüllung und Lärm belasten viele Menschen in der Neuen Neustadt. Im Magdeburger Stadtrat wurde offen über die Probleme gesprochen – und über Wege, sie zu lösen. Zwischen politischen Fronten und persönlichen Geschichten zeigt sich: Es braucht mehr als Schuldzuweisungen.

Migration, Müll, Sicherheit: Was Magdeburgs Politik jetzt tun will

Nach der tödlichen Messerstecherei hatten sich mehrere Menschen zu einer Mahnwache an der Lübecker Straße/ Ecke Alexanderstraße zusammengefunden.

Magdeburg. - Eskalierende Gewalt, Vermüllung, Lärm in den Nachtstunden: Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die Neue Neustadt ein Brennpunkt - nicht erst seit der tödlichen Messerattacke. In der aktuellen Debatte im Magdeburger Stadtrat wurden die Probleme und Sorgen der Einwohner klar benannt. Und es gab auch schon Lösungsansätze.