Am Hauptbahnhof Millionenprojekt auf der Kippe: Magdeburg streitet erneut über Fahrradparkhaus
Kaum beschlossen, schon wieder umstritten: Das geplante Fahrradparkhaus am Magdeburger Hauptbahnhof könnte doch nicht kommen.
10.09.2025, 06:30
Magdeburg. - Erst im Februar-Stadtrat 2025 beschlossen, steht das geplante Fahrradparkhaus am Magdeburger Hauptbahnhof bereits wieder auf der Kippe. Die AfD-Fraktion will den Stadtratsbeschluss kippen – mit Verweis auf die Haushaltskrise und drohende Folgekosten.