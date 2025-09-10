weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Am Hauptbahnhof: Millionenprojekt auf der Kippe: Magdeburg streitet erneut über Fahrradparkhaus

Kaum beschlossen, schon wieder umstritten: Das geplante Fahrradparkhaus am Magdeburger Hauptbahnhof könnte doch nicht kommen.

Von Sabine Lindenau 10.09.2025, 06:30
Ein Parkhaus nur für Fahrräder: Das sollte am Magdeburger Hauptbahnhof entstehen. Nun steht das Projekt auf der Kippe.
Ein Parkhaus nur für Fahrräder: Das sollte am Magdeburger Hauptbahnhof entstehen. Nun steht das Projekt auf der Kippe.

Magdeburg. - Erst im Februar-Stadtrat 2025 beschlossen, steht das geplante Fahrradparkhaus am Magdeburger Hauptbahnhof bereits wieder auf der Kippe. Die AfD-Fraktion will den Stadtratsbeschluss kippen – mit Verweis auf die Haushaltskrise und drohende Folgekosten.