Die Magdeburgerin Marah Rackebrandt hat den Titel abgeben: Die neue Miss Deutschland heißt Beatrice Bodrug und kommt aus Leipzig – Sachsen. Warum der Sieg dennoch in Magdeburg bleibt.

Miss Deutschland 2026: Magdeburg gibt die Krone ab – und gewinnt trotzdem

Miss Deutschland 2025, Marah Rackebrand, setzt ihrer Nachfolgerin Beatrice Bodrug aus Sachsen die Krone auf.

Magdeburg. - Die Krone verlässt Magdeburg und geht nach Leipzig: Beatrice Bodrug, amtierende Miss Sachsen, ist zur neuen Miss Deutschland gekürt worden. Für Magdeburgs Hoffnungsträgerin Leonie Näter endet der Wettbewerb in Wernigerode früh – sie scheidet bereits in der ersten Runde aus. Und doch hat sie an diesem Abend mehr erreicht als einen Platz in der Wertung.