Schönheitswettbewerb Miss Deutschland 2026: Magdeburg gibt die Krone ab – und gewinnt trotzdem

Die Magdeburgerin Marah Rackebrandt hat den Titel abgeben: Die neue Miss Deutschland heißt Beatrice Bodrug und kommt aus Leipzig – Sachsen. Warum der Sieg dennoch in Magdeburg bleibt.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 09.01.2026, 12:49
Miss Deutschland 2025, Marah Rackebrand, setzt ihrer Nachfolgerin Beatrice Bodrug aus Sachsen die Krone auf.
Miss Deutschland 2025, Marah Rackebrand, setzt ihrer Nachfolgerin Beatrice Bodrug aus Sachsen die Krone auf. Screenshot: www.youtube.com/@missgermanyorganisation1988

Magdeburg. - Die Krone verlässt Magdeburg und geht nach Leipzig: Beatrice Bodrug, amtierende Miss Sachsen, ist zur neuen Miss Deutschland gekürt worden. Für Magdeburgs Hoffnungsträgerin Leonie Näter endet der Wettbewerb in Wernigerode früh – sie scheidet bereits in der ersten Runde aus. Und doch hat sie an diesem Abend mehr erreicht als einen Platz in der Wertung.