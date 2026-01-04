Zwischen Schule und Scheinwerferlicht 16-jährige Leonie Näter vertritt Magdeburg bei „Miss Deutschland“-Wahl
Großer Auftritt für eine junge Magdeburgerin: Die 16-jährige Leonie Näter steht als „Miss Magdeburg“ im Finale der Miss-Deutschland-Wahl. In Wernigerode will sie am Montag zeigen, dass Haltung, Ehrgeiz und Ausstrahlung kein Alter kennen.
Magdeburg/Wernigerode. - Schönheit, Haltung und große Auftritte: Bei der Miss-Deutschland-Wahl am Montag, 5. Januar 2026, in Wernigerode präsentieren sich Schönheiten aus ganz Deutschland. Unter ihnen auch eine Magdeburgerin – die 16-jährige Leonie Näter.