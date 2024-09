Der Heimatverein Lemsdorf eröffnet am Donnerstag (19. September) einen neuen Nachbarschaftstreff in Magdeburg. Aus einem früheren Lotto-Laden soll ein offener Begegnungsraum für Jung und Alt werden, der das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil stärkt.

Mit der „Büki“ eröffnet in Magdeburg ein neuer Nachbarschaftstreff

Magdeburg - Hier geht es um mehr als das Tauschen von Büchern. Es soll ein Ort entstehen, in dem Jung und Alt zusammenkommen, sich unterhalten und kennenlernen und damit der soziale Zusammenhalt in Lemsdorf wächst. Es soll ein Ort entstehen, in dem das gute Miteinander der Menschen im Stadtteil aktiv gefördert wird.

An diesem Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr eröffnet mit der Lemsdorfer Bücherkiste – kurz „Büki“ – ein neuer Nachbarschaftstreff. Der Heimatverein Lemsdorf hat dafür ein leerstehendes Ladengeschäft in der Blankenburger Straße 10-12 angemietet und zum Begegnungsraum gestaltet. Um diesen mit Leben zu füllen, wird nun auf das Interesse der Lemsdorfer gehofft.

Blick auf das Bücherregal im Nachbarschaftstreff. Foto: Konstantin Kraft

Entlang einer Wand des rund 50 Quadratmeter großen Ladens ist ein vollgefülltes Bücherregal aufgebaut. Zu den Öffnungszeiten – regulär am Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr – kann hier einfach jeder vorbeikommen und ein Buch ausleihen, so Torsten Spandau, Vorsitzender des Heimatvereins Lemsdorf.

Idealerweise wird zum Tausch dann ein eigenes Buch ins Regal gestellt. Wenn dies einmal nicht möglich ist, dann sei dies aber auch nicht kritisch.

Es wurde auch eine Spielecke für Kinder eingerichtet. Foto: Konstantin Kraft

Wer möchte, kann dann gerne noch eine Weile länger in der „Büki“ verweilen und sich mit den anderen Besuchern austauschen. Es sollen verschiedene Getränke und Kuchen serviert werden.

Zudem ist eine Spielecke für Kinder eingerichtet worden, die mit ihren Familien vorbeischauen wollen. „Wir wollen hier Angebote für alle Altersgruppen bereithalten“, so Nadine Stephan, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins.

Vielfältige Veranstaltungen geplant

Ergänzend zum geselligen Büchertausch sollen verschiedene Veranstaltungen in der „Büki“ stattfinden. Avisiert sind Spieleabende, Bastelworkshops, Lesungen oder Kunstausstellungen. Regelmäßig soll es auch Kreativangebote für Kinder sowie eine Hausaufgabenbetreuung für Jugendliche geben.

Ferner könnten Treffen für Senioren oder Eltern-Kind-Gruppen etabliert werden. Je nachdem, wie die Resonanz ausfällt, sind zusätzliche Öffnungszeiten denkbar. „Wir wollen die Gemeinschaft im Stadtteil stärken“, so Stephan.

Fortan immer Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr hat die "Büki" geöffnet. Foto: Konstantin Kraft

Was genau in der „Büki“ geboten wird, hängt von den Wünschen und Impulsen der Bürger ab. Sie sind dazu eingeladen, die „Büki“ mit eigenen Projekten/Angeboten zu beleben.

Wer hier eine Idee hat, kann sich mit dem Heimatverein Lemsdorf in Verbindung setzen. Auch eine Nutzung der Räume durch andere Initiativen/Vereine ist auf Anfrage vorstellbar. Kontakt ist per E-Mail an heimatvereinlemsdorf@gmail.com möglich.

Spenden sind willkommen

Die „Büki“ wird fortan überdies als zentraler Treffpunkt für den Heimatverein Lemsdorf diesen. Bisher hatte der Verein mit derzeit 30 Mitgliedern keinen solchen Ort. Vertreter des Vereins betreuen auf ehrenamtlicher Basis die Öffnungszeiten des Nachbarschaftstreffs.

Für die Finanzierung der Lokalität wird auf Spenden und Förderungen/Sponsoring gehofft. Nicht nur finanzieller Art, sondern ebenso materielle. Das Mobiliar ist derzeit etwa noch nicht ganz vollständig. „Wir hoffen, dass wir noch Stühle bekommen“, so Spandau.

Zur Eröffnung der Lemsdorfer Bücherkist sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Foto: Konstantin Kraft

Seit Mai hat der Lemsdorfer Heimatverein den Laden in der Blankenburger Straße gemietet und umgestaltet. Tatkräftige Unterstützung gab es von den Malerfüchsen. Im Rahmen eines Lehrlingsprojektes leisteten diese einen größeren Anteil der Renovierungsarbeiten. Viel geholfen haben auch Mitglieder des Heimatvereins wie Inge Ostermann oder Pia und Wolfgang Braun-Schliemann .Torsten Spandau bedankt sich für das Engagement.

Die „Büki“ ist für jeden nutzbar. Eine Mitgliedschaft im Heimatverein ist nicht notwendig. „Wir sind für alle offen“, so Spandau. „Jeder, der Interesse hat, kann vorbeikommen und sich einbringen.“

Zur Eröffnung der Lemsdorfer Bücherkiste an diesem Donnerstag (19. September) um 17 Uhr sind alle Bürger herzlich eingeladen. Erwartet wird auch der Sozialbeigeordnete Ingo Gottschalk.