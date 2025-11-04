Frisch, regional, saisonal: Im Magdeburger Waldorfkindergarten wird seit drei Jahrzehnten vegetarisch gekocht. Das Konzept überzeugt Eltern - auch jene, die gern mal Fleisch essen.

Mit hauseigener Küche: In Magdeburger Waldorf-Kita wird seit 30 Jahren vegetarisch gekocht

Vollwertige Ernährung für Kinder - auch ohne Fleisch

Im Waldorf-Kindergarten in Magdeburg wird in der hauseigenen Vollwertküche ausschließlich vegetarisch gekocht. Martin Körber präsentiert die bunte Gemüsesuppe.

Magdeburg. - Die Suppe köchelt im XXL-Topf. Sie ist so bunt wie der Herbst. Aus Brokkoli, Kürbis, Kartoffeln, Möhren und Lauch entsteht der Eintopf, der wenig später auf den Tellern landet. In der Vollwertküche im Magdeburger Waldorf-Kindergarten wird ausschließlich vegetarisch gekocht. Seit 30 Jahren.