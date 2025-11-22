Die Inklusive Tanzshow bietet in Magdeburg Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eine Bühne. Monatelange Vorbereitungen gipfeln in einer einzigen emotionalen Aufführung.

Eine der zahlreichen Tanzgruppen, die bei der Inklusiven Tanzshow in Magdeburg auftreten werden.

Magdeburg. - Unter dem Motto „Tanz(t)Räume“ findet in Magdeburg am 28. November 2025 eine ganz besondere Veranstaltung zum nunmehr fünften Mal statt. Inklusive Tanzgruppen aus der Stadt und der Umgebung haben dafür ein Programm einstudiert, das an diesem Abend seine Premiere und einzige Aufführung im Amo-Kulturhaus erleben wird.