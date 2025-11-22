weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrenamtliche Veranstaltung mit besonderem Ziel: Mit Herzblut und Leidenschaft: Emotionale Tanzshow startet in Magdeburg

Die Inklusive Tanzshow bietet in Magdeburg Menschen mit und ohne Beeinträchtigung eine Bühne. Monatelange Vorbereitungen gipfeln in einer einzigen emotionalen Aufführung.

Von Stefan Harter 22.11.2025, 07:20
Eine der zahlreichen Tanzgruppen, die bei der Inklusiven Tanzshow in Magdeburg auftreten werden.
Eine der zahlreichen Tanzgruppen, die bei der Inklusiven Tanzshow in Magdeburg auftreten werden. Foto: Sandra Eichler

Magdeburg. - Unter dem Motto „Tanz(t)Räume“ findet in Magdeburg am 28. November 2025 eine ganz besondere Veranstaltung zum nunmehr fünften Mal statt. Inklusive Tanzgruppen aus der Stadt und der Umgebung haben dafür ein Programm einstudiert, das an diesem Abend seine Premiere und einzige Aufführung im Amo-Kulturhaus erleben wird.