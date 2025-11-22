Parken rund um Getec-Arena und FCM-Stadion Neue Schutzzone für Magdeburg? Pilotprojekt soll endlich umgesetzt werden
Bei Großveranstaltungen wird es für Anwohner im Osten Magdeburgs eng. Nun soll ein neues Konzept die Belastung verringern.
22.11.2025, 07:30
Magdeburg. - Anwohner im Osten Magdeburgs haben es bei Großveranstaltungen regelmäßig schwer: Wenn in der Messe, der Getec-Arena oder der Avnet-Arena Events stattfinden, steigt das Verkehrsaufkommen massiv, Parkplätze für Anwohner werden knapp. Frühere Lösungsansätze scheiterten – jetzt liegt ein neuer Plan auf dem Tisch.