Bei Großveranstaltungen wird es für Anwohner im Osten Magdeburgs eng. Nun soll ein neues Konzept die Belastung verringern.

Neue Schutzzone für Magdeburg? Pilotprojekt soll endlich umgesetzt werden

Blick in die Dessauer Straße in der Angersiedlung. Diese Foto ist abseits einer Großveranstaltung in Avent- oder Getec-Arena entstanden. Die Auslastung zeigt, dass Anwohner auf die Parkplätze angewiesen sind.

Magdeburg. - Anwohner im Osten Magdeburgs haben es bei Großveranstaltungen regelmäßig schwer: Wenn in der Messe, der Getec-Arena oder der Avnet-Arena Events stattfinden, steigt das Verkehrsaufkommen massiv, Parkplätze für Anwohner werden knapp. Frühere Lösungsansätze scheiterten – jetzt liegt ein neuer Plan auf dem Tisch.