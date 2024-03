Lange Schlangen vor den Kassen des Elbauenparks in Magdeburg sollen der Vergangenheit angehören. Ein neues Ticketsystem geht an den Start. Zu Ostern sollen die Angebote voll verfügbar sein.

Mit Online-Ticket in den Elbauenpark in Magdeburg - so steht es um das neue System

Magdeburg - Weit mehr als 400.000 Besucher sind in den vergangenen Jahren in den Elbauenpark geströmt. So viele wie seit der Bundesgartenschau nicht mehr.

Die Schattenseite: An stark frequentierten Tagen kam es zu längeren Warteschlangen vor den Kassenhäuschen. Teils musste bis zu 45 Minuten gewartet werden.

Dies soll sich in Zukunft nicht mehr wiederholen. Der Elbauenpark bringt in dieser Jubiläumssaison – der Park wird 25 Jahre alt – ein komplett neues Ticket- und Einlasssystem an den Start. Karten können damit auch Online oder per Handy erworben werden. Außerdem werden Kassenautomaten in Betrieb genommen.

Jahreskarte als Chipkarte

Wie der Elbauenpark auf seiner Internetseite vermeldet, sind Grüntickets nun schon online erhältlich. Diese berechtigen zum Besuch der Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze im Park.

Der Erwerb von Tagestickets (inklusive Jahrtausendturm, Schmetterlingshaus und Elbauen-Express) sowie der Jahreskarten ist aktuell noch nicht über den Online-Shop möglich. Hier müssen noch technische Schwierigkeiten gelöst werden.

Erklärtes Ziel ist es, dass die Tages- und Jahreskarten zum Oster-Wochenende online buchbar sind. Parallel und auch schon jetzt wird es wie früher möglich sein, die Tickets an den Kassen am Haupteingang zu lösen.

Dort gibt es auch schon die neue Jahreskarte in Chipform. Die nötigen Fotos dafür können später einfach online hochgeladen werden. Die neuen Drehkreuze sind bereits im Einsatz.

Der Rutschenturm ist ein Besuchermagnet. Seit Anfang März kann dieser wieder genutzt werden. Archivfoto: Martin Rieß

An den Nebeneingängen am Rosengarten sowie in der Breitscheidstraße werden künftig Kassenautomaten in Betrieb sein. Aus Sicherheitsgründen kann dort jedoch nicht mit Bargeld bezahlt werden.

An der Sommerrodelbahn soll zum Betriebsstart am 29. März 2024 ebenfalls ein Automat stehen. Dieser hat eine Bargeldbezahlfunktion.

Neue Eintrittspreise

Die Preise für Grüntickets und Tageskarten sind zu dieser Saison angehoben worden. Grüntickets kosten nun regulär 5 Euro und 3 Euro ermäßigt. Im vergangenen Jahr waren es 4 Euro und 2,50 Euro ermäßigt.

Die Tageskarten kosten regulär 9 und 5,50 Euro ermäßigt. Im Vorjahr waren es 8 Euro und ermäßigt 5 Euro. Kinder bis sechs Jahren erhalten weiter freien Eintritt.

In beiden Fällen gibt es Angebote für Familien. Grund für die Preisanhebung sind nach Volksstimme-Informationen merklich gestiegene Energie- und Unterhaltungskosten für den Betrieb des Elbauenparks.