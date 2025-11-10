Auszeichnung für besonderes Engagement Mit vielen Fotos: „Goldener Otter“ in Magdeburg verliehen - Das sind die Preisträger

Sechs Personen und Projekte sind am vergangenen Wochenende für ihr besonderes Engagement mit dem „Goldenen Otter“ ausgezeichnet worden. Welche Magdeburger den Preis in diesem Jahr erhielten und wie die Stimmung auf der Veranstaltung war.