Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Auszeichnung für besonderes Engagement Mit vielen Fotos: „Goldener Otter“ in Magdeburg verliehen - Das sind die Preisträger
Sechs Personen und Projekte sind am vergangenen Wochenende für ihr besonderes Engagement mit dem „Goldenen Otter“ ausgezeichnet worden. Welche Magdeburger den Preis in diesem Jahr erhielten und wie die Stimmung auf der Veranstaltung war.
10.11.2025, 17:00
Magdeburg. - Am vergangenen Wochenende war es soweit: In Magdeburg wurde der „Goldene Otter“ verliehen. Welche Personen und Projekte in diesem Jahr ausgezeichnet wurden und wie die Stimmung auf der Veranstaltung war.