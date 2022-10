Nach mutmaßlichem Mord in Magdeburg - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

In Magdeburg wurde am Freitag ein blutüberströmter Mann im Treppenhaus eines Plattenbaus aufgefunden. Nun hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

In Magdeburg werden durch die Tatortgruppe des LKA Spuren gesichert.

Magdeburg - Nach dem Fund eines blutüberströmten Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg gibt es zwei Festnahmen. Wie die Polizei Magdeburg mitteilt, sind ein 39-jähriger und 40-jährigen Mann in Haft.

Das 55-jährige Opfer wurde am Samstag obduziert.

Der Mann wurde am Freitagvormittag im Stadtteil Magdeburg-Brückfeld entdeckt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.