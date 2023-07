Magdeburg - Mit der Fahrbibliothek bietet die Stadtbibliothek Magdeburg seit 1975 einen besonderen Service an. Der rollende Bücherbus fährt in der Regel quer durch die Stadt und versorgt Jung und Alt mit Medien aller Interessengebiete. Der blaue Bücherbus der Stadtbibliothek Magdeburg ist jedoch seit April aufgrund eines Motorschadens außer Betrieb. Die Zukunft ist ungewiss. Denn offen ist, wann genau der blaue Bücherbus wieder seinen Betrieb aufnehmen wird.

„Die Ermittlung des Schadensbildes gestaltete sich aufwendig und schwierig, so dass die Fachwerkstatt erst Ende Mai eine fachliche Einschätzung des Schadens vorlegen und den Reparaturaufwand einschätzen konnte“, informiert Bibliotheksdirektorin Cornelia Poenicke auf Volksstimme-Nachfrage. Sobald die Finanzierung der Reparatur sichergestellt sei, könne der Auftrag ausgelöst und der Bus repariert werden.

Seit dem Ausfall der Fahrbibliothek werden einige Grundschulen mit dem Medienflitzer der Stadtbibliothek angefahren. Das Elektrofahrzeug versorgt bereits seit Anfang 2020 Magdeburger Schulen und Kindereinrichtungen regelmäßig mit aktuellem Lesestoff aus der Stadtbibliothek.

Magdeburger Stadtbibliothek: Lieferdienst für Schüler und Senioren

Statt im Bücherbus findet die Ausleihe jetzt direkt im Klassenzimmer statt. „Ein Laptop, ausgestattet mit der Bibliothekssoftware, macht die Verbuchung der Medien in das Leserkonto möglich“, erklärt Cornelia Poenicke. Eine altersgerechte Medienauswahl werde vorher zusammengestellt. Von den Kindern zurückgegebene Medien können auch direkt wieder neu ausgeliehen werden. Der Lieferdienst versorgt die Schulen und Kindereinrichtungen auch mit Medienboxen zur Unterrichtsbegleitung.

Für die Bewohner in den Stadtteilen, die sonst am Nachmittag angefahren werden, gibt es einen mobilen Lieferdienst, der vor allem Menschen versorgt, die keine Zweigstelle der Bibliothek erreichen können. „Im Vorfeld wurde der Bedarf an einem mobilen Lieferdienst ermittelt. Finden sich an einem Stellplatz der Fahrbibliothek in den Stadtteilen mehrere Interessenten ein, dann wird der Haltepunkt direkt angefahren und die Ausleihe erfolgt aus dem Medienflitzer heraus“, so die Bibliotheksdirektorin.

Dafür werden aus dem Bestand der Fahrbibliothek und aus den Beständen der Zentralbibliothek Medienpakete zusammengestellt. Wahlweise suchen die Mitarbeiter Medien zusammen und sprechen Empfehlungen aus oder die Kunden geben bereits beim Medientausch beziehungsweise vorher telefonisch ihre Bestellungen auf.

„Leser die nicht mobil sind, werden zu Hause aufgesucht“, ergänzt Cornelia Poenicke. Auch hier nach gleichem Prinzip - Terminvereinbarung, Bestellung aufgeben, die Mitarbeiter kommen und bringen die gewünschten Medien. „In der Seniorenanlage Morgenstraße werden beispielsweise drei Kunden in ihren Wohnungen besucht und mit Lektüre versorgt“, erzählt Cornelia Poenicke.

Derzeit sei der Bedarf so, dass der Lieferdienst an einem Tag im Monat alle Kunden anfahren und bedienen kann. „Die Routen werden sorgfältig geplant, kurze Wege eingehalten“, ergänzt die Bibliotheksdirektorin.