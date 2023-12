Magdeburg - Elf Tage musste das Magdeburger Restaurant Mr. Pan geschlossen bleiben. Am frühen Morgen des 8. Dezembers 2023 war – offenbar mutwillig – die Terrasse des beliebten Buffet-Restaurants in Brand gesteckt worden. Der meiste Schaden war dort entstanden.

Doch durch Ruß und Rauch, die in den Gastraum gezogen waren, stand eine Grundreinigung des erst im Frühjahr sanierten Restaurants an. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als ob diese Arbeiten erst im neuen Jahr beendet werden können und das Lokal so lange geschlossen bleibt.

Mr. Pan: Gäste strömen am ersten Öffnungstag in das Magdeburger Restaurant

Doch dann gab ein Gutachter am 15. Dezember 2023 grünes Licht, so dass Inhaber Jianfei Pan und seine Mitarbeiter nun doch schon früher ihre Gäste empfangen können. Am ersten Tag nutzten diese das Angebot auch rege. Teilweise in großen Gruppen besuchten sie zur Mittagszeit das Lokal. Der Betreiber sei froh, sie wieder begrüßen zu können, schließlich drohte das Weihnachtsgeschäft ganz wegzubrechen. Zudem hätten noch mehr Reservierungen abgesagt werden müssen.

Nach Brandstiftung: Magdeburger Restaurant Mr. Pan kann wieder öffnen. (Kamera: Stefan Harter, Schnitt: Torsten Grundmann)

Bis die abgebrannte Terrasse wieder instandgesetzt werden kann, wird es jedoch noch einige Zeit dauern, wie Jianfei Pan erklärt. Baufirmen hätten so schnell keine Zeit, sagt er. Zudem müssten zum Beispiel die Möbel oder das massive Geländer direkt aus China importiert werden.

Ermittlungen der Polizei wegen schwerer Brandstiftung

Die Polizei ermittelt derweil wegen schwerer Brandstiftung, entsprechende Spuren eines Brandbeschleunigers waren entdeckt worden. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf bis zu 250.000 Euro geschätzt.